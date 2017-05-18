國際財經

蘋果公司生產商已完成在印度組裝首批iPhone的測試，這是該美國科技巨頭進軍印度市場邁出的重要一步。

《華爾街日報》引述印度邦政府官員透露，這批iPhone SE是本月早些時候由台灣代工企業緯創資通股份所製造。後者在印度南部的Karnataka邦設有一個組裝廠。據悉，首批手機最早在本周或下周可以對外發售。

蘋果公司在一份聲明中稱，該公司已開始在班加羅爾生產iPhone SE，首批產量較小，本月將開始把這些在印度生產的手機向該國國內消費者發貨。