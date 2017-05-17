國際財經

澳洲4月失業率意外降至4個月低，惟全職就業人數下滑。

澳洲統計局公布，4月失業率跌至5.7%，市場預期為5.9%。

澳洲4月就業人數增3.74萬人。不過，就業人數增多全部來自兼職工作，兼職就業人數增4.9萬人，而全職就業人數下降1.16萬人。

澳洲央行已反覆表明對就業市場好壞參半的擔憂。5月政策會議的紀錄文件顯示，委員會成員針對就業進行了深入討論，包括兼職就業比例上升等問題。

其中，兼職工作增多的趨勢，是薪資增速處於紀錄低位的其中一個原因，對國內消費造成打壓。