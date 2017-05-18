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今日 09:31 國際財經

歐盟文件草案擬建金融市場替代倫敦

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路透引述歐盟一份文件草案稱，英國脫歐迫使歐盟重新考慮其資本市場聯盟(CMU)計劃，並迫切地想辦法建立一個替代倫敦的金融市場。

倫敦是歐盟目前最大的金融市場，但2019年後將不再屬於歐盟，對CMU計劃帶來挑戰。文件指，必須調整CMU改革計劃，才能迎接挑戰，為歐盟27國打造更加自主的資本市場。

英國首相文翠珊曾表示，希望與歐盟達成包括金融服務在內的自由貿易協議，但這份文件表明，歐盟希望盡可能的複製倫敦金融業。

該文件草案將在6月7日交由歐盟執委會討論後才有可能公布。

文件草案提出了一系列建議以提升歐盟的資本市場，特別是倫敦一直佔據主導地位的領域，如機構投資、養老金和股票上市。歐盟執委會將在第三季提出建議，加強歐盟的歐洲證券和市場管理局(ESMA)的權力，讓CMU更加高效，而倫敦長期以來一直反對加強ESMA的權力。

文件稱，明年第二季可能會出台「歐盟小型上市企業法案」(EU Small Listed Companies Act)，增強歐盟在公司上市方面的吸引力。

根據文件，歐盟執委會擬於今年第四季提出法律草案，放寬對投資公司資本金要求，並評估向金融科技企業發放許可證和給予在歐盟內營運的「通行證」事宜。還將提出支持銀行業者賬面上不良貸款進行交易的舉措，還可能擬定法律，方便跨境銷售共同基金和對沖基金產品。

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