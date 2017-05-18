即巿股評 國際財經

在美國總統特朗普洩密醜聞衝擊下，美股周二(16日)個別發展，道瓊斯工業平均指數及標準普爾500指數收市微跌，納斯特綜合指數則連升3日，收報6169點，周二再漲20點(0.3%)，年初以來第33次創紀錄新高，但周三初段急回。

雖然美股處於高位，個股走勢卻表現兩極化，且困擾市場的不明朗因素甚多，投資者自然傾向關注政治及宏觀經濟的變化對投資組合的潛在影響。有「宏觀對沖王」之稱的橋水(Bridgewater Associates)創辦人達里奧(Ray Dalio)數天前在社交媒體Twitter，分析對全球經濟大局的看法，投資者也許能從中得到一些啟發。

達里奧指出，市場短期看來不錯，但長期而言則非常可怕。從短線角度來看，目前經濟處於或接近最好時期，未來一至兩年看不到重大風險。至於壞消息是，包括高負債、各國央行刺激經濟能力有限等重大長期問題，將對市場穩定造成擠壓(squeeze)。另外，社會和政治之間的矛盾，過去10年達到最惡劣的境地；當經濟下滑時，這些衝突將會變本加厲。

根據達里奧的邏輯，三大驅動經濟的力量分別是：一、正常商業/短期債務的周期(一般長約5至10年)；二、長期債務的周期；三、生產力。而能夠調控以上力量的兩大手段分別是財政政策及貨幣政策。與此同時，資產的風險溢價(risk premiums)因貨幣和財政政策的變化而調整，產生財富效應。

當下，主要經濟體正處於短期債務周期的中間階段，增長則處於平均水平。換言之，全球正面對黃金歲月，即經濟繼續不太冷也不太熱，市場波幅維持極低水平，因此暫時看不到狂風雷暴來臨，理由是情況與2007及2008年不同，現時看不到債務增加至難以持續的困境，貨幣政策也未構成潛在威脅。充其量，聯儲局只會循序漸進收緊政策，力求保持溫和經濟增長。故未來一兩年內，除了一些地緣政治衝擊，格局將會不錯。

然而，長期而言由於債務規模龐大，加上養老金、醫療保險、社會保障等償付開支增加，將對經濟造成更大的擠壓，要留意這壓力並非一次過，而是尾大不掉的長期包袱，勢令更多人蒙受損失。可是央行糾正這些問題的能力較以往更為艱難，原因是利率已處於極低水平，進一步量化寬鬆難再奏效，這將導致下行風險加劇。同樣，由於政治分化，有效的財政政策可望而不可及。達里奧的結論是：花無百日紅，當全球衰退來臨的時候，將衍生出較目前更大的社會和政治衝突。

港股方面，恒指連續兩日窄幅低收，昨報25293點，跌42點(0.2%)。恒指周線輪動圖(無基準)顯示【圖】，各板塊表現持續呈兩極化走勢，多個板塊繼續轉弱，同時亦有部分行業轉強；科技、服務、綜合企業和電訊仍處升勢，金融和能源板塊似正展開新一輪升浪，這都是較值得留意的投資對象。

信報投資研究部

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