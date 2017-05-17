今日 05:39
國際財經
外電引述消息人士稱，美國司法部與快意佳士拿未能夠就柴油汽車引擎排放量違反潔淨能源規則事宜達成和解，前者最快下周入稟起訴該間歐美大型車廠。
不過，雙方仍舉行會議，不排除最後一刻可達成和解協議。
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