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今日 05:14 國際財經

納指跌逾2% 近一年最大

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美國總統特朗普的政治風波愈演愈烈，引發投資者憂慮他的政策能否落實，觸發全球金融市場動盪，資金流向避險產品。近期升勢較凌厲的科技股是重災區，納斯特綜合指數創下去年6月英國公投脫歐以來最大單日跌幅。

道瓊斯工業平均指數收市跌372點或1.78%，報 20606。標準普爾500指數下滑43點或1.82%，收市報2357。兩項指數創下八個月以來最大單日跌幅。納指倒退158點或2.57%，收市報6011。

標普11個主要分項指數內，9個跌逾1%。一直受特朗普亢奮推動的金融股表現最差，跌逾3%。高盛跌5.3%，摩根大通挫3.8%。細價股跌幅與藍籌相若，Russell 2000指數跌2.8%至1355。

Wedbush Securities股票部主管Ian Winer指出，一如以往，在不明朗因素困擾下，投資者轉而尋求避險，是正常反應；況且，去年11月以來的股市升勢，是由憧憬特朗普進行稅務與監管改革而帶動，一旦這個前提改變，市場作出相應調整也是合理的。

芝加哥CBOE恐慌指數急升46%至15.59，是去年6月英國脫歐公投以來最大單日升幅。

資金避難所普遍造好。美國10年國庫券孳息率跌10基點至2.22%，是3星期以來最低。紐約期金價格升1.8%至每盎斯1258.7美元，是去年5月以來最高。日圓兌美元升至111.01，前一天為113.12。ICE美滙指數跌至去年11月美國總統大選以來最低的97.51。

Robert W. Baird & Co交易商Michael Antonelli指出，金融股急瀉，反映投資者不預期放寬監管的安排會發生。
根據博彩公司Paddy Power開出的賠率，成功罷免特朗普的機會率升至33%。

個別股份方面，業績勝預期的零售巨擘Target，股價升0.9%。公布發展計劃的晶片集團AMD，股價跌12%。

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