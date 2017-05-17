國際財經

互聯網設備供應巨擘、思科公布，第三季業績符合分析員預期，但本季收入預測值較分析員估計低。消息引發該公司股價急挫逾5%。

思科指出，第三季淨利潤為25.2億美元(196.56億港元)，經調整每股盈利為60美仙，收入跌1%至119.4億美元，FactSet綜合市場預期為58美仙與119億美元。

集團估計，本季收入將下滑4至6%；換算後，即是介乎119至121億美元，低於分析員預期的125億美元。

思科又預期，本季經調整後每股盈利介乎60至62美仙，而分析員預期為62美仙。