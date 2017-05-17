國際財經

美國政治風波令人懷疑總統特朗普能否順利推行其刺激經濟增長計劃，不明朗因素隨之升溫，同時特朗普被彈劾的機會率亦提高，美股跌幅擴大。

截至本港時間晚上約10時57分，道指報20699點，跌280點或1.33%；標普500指數報2369點，跌30點或1.28%；納指報6064點，跌105點或1.72%。

《紐約時報》引述前FBI局長科米的備忘錄內容稱，今年2月科米與總統特朗普在橢圓辦公室密談時，特朗普要求科米停止對前美國總統國家安全事務助理弗林的聯邦調查。報道出爐後，美國國會眾議院民主黨人呼籲繼續進行調查，並要求FBI交出有關科米與特朗普之間溝通的相關文件。

眾議院民主黨領袖佩洛西表示，如果報道屬實，那麼特朗普就是在濫用職權，最壞的情況是其妨礙司法。不過，美國白宮發言人則表示，特朗普從未要求科米或其他任何人停止對弗林的調查。

分析指出，在發生上述一連串政治事件後，特朗普被彈劾的機會率已經大幅提高。據博彩公司Paddy Power認為，特朗普被彈劾的機會率已高達33%。彈劾總統需要參議院三分之二以上的議員同意。

俗稱「恐慌指數」的VIX指數急飆逾兩成，創逾3個月最大升幅，現報12.95，升2.3或21.6%。

受華府政治風波影響，黃金等避險資產價格攀升，現貨金每盎斯升穿1250美元水平，現升1.73%，報1257.8美元。同時，美元兌日圓低見111.86，降至兩周低位，跌逾1%；而每百日圓兌港元高見6.9569，為4月28日以來最高。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報49.38美元，升0.72美元或1.48%；倫敦布蘭特期油報52.5美元，升0.85美元或1.65%。

歐洲股市向下，英國富時100指數報7483點，跌38點或0.51%；德國DAX指數報12641點，跌162點或1.27%；法國CAC 40指數報5320點，跌85點或1.59%；意大利富時MIB指數報21321點，跌466點或2.14%。