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今日 21:17 國際財經

美政局憂慮加劇 金價升穿1250關口

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美國總統特朗普的政治風波愈演愈烈，市場避險情緒不斷升溫，現貨金升穿每盎斯1250美元關口，現升17.7美元或1.43%，報1254.1美元，為5月2日以來新高。

特朗普在與俄羅斯外長拉夫羅夫和俄羅斯駐美大使會面時，親口向他們洩露了絕密訊息，這機密與極端組織「伊斯蘭國」情報有關。

此外，特朗普早前解僱美國FBI局長科米，路透引述消息人士指出，科米遭解僱主要是由於特朗普要求他結束針對美國前國家安全顧問弗林(Mike Flynn)與俄羅斯之間關係的調查，但有關消息已遭白宮否認。

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