國際財經

周二(5月16日)美國公布的經濟數據好壞參半：4月新屋動工意外下跌2.6%，遠遜預期增長3.7%，而4月營建開支意外下跌2.5%，亦低於預期增長0.2%，不過4月工業生產和製造業生產雙雙錄得1.0%的按月增幅，均高於市場預期的0.4%升幅。

美國經濟數據公布後，倫敦金的變動不大，基本仍維持於1233美元至1236美元之間窄幅波動，但美國總統特朗普(Donald Trump)向俄羅斯外長洩露關於恐怖分子的高度機密事件令美滙指數持續受壓，推動倫敦金進一步攀升至日內高位1238.8美元並連續第4日錄得上漲。

事實上，特朗普上周突然解僱聯邦調查局局長科米(James Comey)的風波影響仍在發酵，特朗普因此招致不少批評，加上本周的對俄「洩密」事件，市場憂慮美國的政治風險將會影響特朗普未來對於稅改等經濟刺激計劃的執行力度，美滙指數從上周四(5月11日)觸及的近3周高位99.866輾轉下滑至目前97.89水平，跌幅已達2%。

受美元弱勢影響，金價在今日(5月17日)進一步升穿短期阻力1245美元(從1295.2美元至1214.1美元的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)至1248.6美元。只要短期內金價能企穩於9小時指數移動平均線1244美元之上，後市應有機會進一步挑戰1250美元水平及1255美元(從1295.2美元至1214.1美元的下跌浪的50%調整水平)。

不過，一旦美國的短期政壇動盪平復，市場焦點將會重返美國6月加息的前景。雖然聯邦基金利率期貨暗示聯儲局6月加息的概率有所下跌，但美國目前的政治經濟環境應未足以改變市場對於美國6月加息的預期，因此倫敦金的上升之勢隨時有可能逆轉。

策略方面，我們根據5月16日策略已於1245美元沽出倫敦金但於1248美元止損，虧損3美元。短期內我們將離場觀望。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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