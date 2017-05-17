國際財經

美國總統特朗普的政治風波愈演愈烈，市場質疑會否窒礙美國推行經濟政策的步伐，市場避險需求升溫，歐洲股市中段向下。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7519點，跌2點或0.03%；德國DAX指數報12756點，跌48點或0.38%；法國CAC 40指數報5375點，跌30點或0.56%；意大利富時MIB指數報21593點，跌194點或0.89%。道指期貨暫報20835點，跌100點。

特朗普解僱美國FBI局長科米的事件持續發酵，路透引述消息人士指出，科米遭解僱主要是由於特朗普要求他結束針對美國前國家安全顧問弗林(Mike Flynn)與俄羅斯之間關係的調查，但有關消息已遭白宮否認。

此外，特朗普政府找尋接任FBI局長人選的進度亦遭遇阻礙，兩位可能的熱門人選法官Merrick Garland與德州參議員John Cornyn已婉轉暗示無意接任。同時，特朗普又被指向俄羅斯外長拉夫羅夫洩露有關極端組織「伊斯蘭國」情報。

面對種種政治亂局，投資者愈來愈擔心特朗普可能無法完成任期。分析師稱，即使能夠完成任期，也會有很多政治方面的事件分散其推進經濟刺激計劃的注意力。

同時，弱於預期的美國數據令投資者想知道，美國聯儲局(FED)是否無法在下月會議上再加息。根據CME Group的FedWatch，投資者預計6月加息的可能性已由上周的逾80%回落至74%。

國際油價持續偏軟，紐約期油每桶報48.33美元，下跌0.33美元或0.68%；布蘭特期油報51.39美元，下跌0.26美元或0.5%。