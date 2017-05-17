國際財經

周二(5月17日)美國公布4月新屋動工與4月營建許可數據後，美元/日圓快速下滑至113.00關口，因為兩項數據表現均遜於預期；其後紐約交易時段受美股高開低走的影響，市場風險偏好情緒降溫，避險資金重新流入日圓，拖累美元/日圓進一步跌穿113關口，下挫至日內低點112.92。今日(5月17日)美元/日圓承接昨日弱勢，進一步跌至112.30附近。

事實上，上周五公布的美國4月零售銷售和4月消費者物價指數(CPI)數據表現不及預期，已令市場對於美國6月加息的預期有所降溫，而本周二公布的樓市數據表現不佳亦為美國今年加息的前景增添變數。

不過，美國總統特朗普(Donald Trump)再次惹上麻煩卻是近期美滙指數承壓的主要元兇。首先，特朗普上周突然解僱聯邦調查局局長科米(James Comey)的風波仍在發酵。其次據華盛頓郵報報道，特朗普上周與俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)會面時向俄方透露「伊斯蘭國」的高度機密情報，其後特朗普承認此事，並稱這是出於人道主義考慮。特朗普的出格行為令市場愈發擔心美國政壇動盪的發生，並削弱他將來推行稅改計劃的能力。若特朗普上台之初鼓吹的一系列經濟刺激計劃執行力度有限，無疑將改變市場對於美國經濟前景的樂觀看法。

展望本周，投資者需要關注地緣政治局勢的發展，上周日(5月14日)北韓成功試射中長程導彈，又稱該試射旨在測試搭載大型核彈頭的能力，若局勢升級，將推動日圓滙價飆升，從而拖累美元/日圓表現。財經數據方面，本周四(5月18日)公布的日本第一季度國內生產總值(GDP)將是不可忽視的重磅數據，目前市場預期該數據將按季度增長0.4%，高於前一個季度增長的0.3%。

技術走勢方面，美元/日圓上周連續三日升至114.30至114.36區域均受阻回落，顯示滙價升勢已接近衰竭。本周美國政治風險的上升更帶動美元/日圓進一步跌穿日線圖的小型上升通道底部113.20水平，令滙價的上升趨勢受到破壞。短期內若美元/日圓進一步跌穿111.95/112.00(從4月17日低位108.12至5月11日高位114.36的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)，後市或將進一步下探111.50甚至111.20水平。不過，由於111.50至112.00區域是密集支持區，若缺乏突發風險事件的帶動，美元/日圓未必能有效跌穿此區域。

策略方面，我們已根據5月10日的策略於113.00買入美元/日圆，但於112.50止損平倉，損失50點。若美元/日圓回落至111.40至111.60區域，我們將買入美元，上望112.70，跌穿111.00止損。



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