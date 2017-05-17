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今日 17:03 國際財經

麥嘉華料美聯儲年底推QE4

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「末日博士」麥嘉華(Marc Faber)接受外電訪問時表示，由於美國經濟將轉弱，預期美國聯儲局將在今年底推出第四輪量化寬鬆(QE4)。

他表示，對美國、歐洲、日本等國為了提升經濟增長，而進行量寬都是失敗的。不過，若看上述國家的基本面，除了「印銀紙」外也別無他選。

麥嘉華又提到，目前是他長期以來，首次持有歐股的比重多於美股，他認為歐洲股市有很好的機會，又預期歐羅將繼續走強。

他又指出，黃金礦業股價便宜，但亞馬遜股價很昂貴，又預期美國科技股崩潰時，金價將會走高。

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