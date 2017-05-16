國際財經

德國證交所(Deutsche Boerse)Stoxx指數部門主管Matteo Andreetto表示，正考慮與合作夥伴推出一隻上市交易基金(ETF)，可讓投資者押注於英國脫歐決定對英國企業的影響。

Matteo Andreetto表示，有人找該所商量，設計鑑別可從英脫歐受益的企業，及那些受硬脫歐影響最嚴重企業的指數。目前，還沒有這些指數的ETF，但市場興趣濃厚，不久後可能會與合作夥伴推出這樣的產品。

該交易所已有反映企業對英國市場依賴性的True Exposure UK指數。