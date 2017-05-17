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今日 05:20 國際財經

納指創新高 道指標普偏軟

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美國政局動盪，美國股市個別發展。道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數輕微回落，納斯特綜合指數再創收市紀錄新高。

道指倒退2點或0.01%，收市報20979。微軟與IBM升逾1%，Nike、輝瑞與UnitedHealth受壓。標普500指數回落1點或0.07%，收市報2400。較早時，指數曾創下2405點的即市新高，11個主要分項內，9個上升，科技類升0.5%，電訊與公用類偏軟。納指創即市新高6170點後，收市升20點或0.3%，報6169。

三大指數全日窄幅徘佪。Appleseed Fund基金經理Adam Strauss表示，美股處於高位，充分反映藍籌業績理想情況，投資者找不到增持股票的理由。

另外，市場仍評估美國總統特朗普最新洩密醜聞的衝擊。Themis Trading聯席交易總監Joe Saluzzi相信，洩密醜聞影響有限，因為交易商已對批評特朗普的消息開始習以為常，除非有實際問題發生，否則有關特朗普的消息對市場的打擊將減少，市場正期望有更明顯跡象，顯示經濟增長動力上升。

紐約油價下滑0.4%，能源股跌0.6%，扭轉早前的0.3%升勢。

個別股份方面，業績優於預期的零售巨擘家得寶，股價升0.6%。傳聞裁員的福特汽車，股價沒變動。

傳聞與英特爾達合作協議的AMD，股價急升12%。獲索羅斯增持的軟件商Snap，股價升0.2%。有創辦人重返，社交媒體Twitter 股價升1.4%。

電動汽車商Tesla升0.4%。主理太陽能板業務的主管傳聞離職。同店銷售欠佳的辦公室用品商Staples，股價挫3.5%。

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