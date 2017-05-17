國際財經

雅虎公布，將動用30億美元(234億港元)回購股份，讓有意出售股份的股東可以在較高流通量情況下買賣股票。

該公司指出，以荷蘭式拍賣方式回購該批股份，每股作價預期介乎50.79至44.74美元。有關競價安排將於6月13日結束。

雅虎即將完成出售互聯網搜尋引擎業務予Verizon的交易，交易價格原為48.3億美元，但因應黑客入侵事故，作價減少3.5億美元。

完成交易後，雅虎將易名為Altaba，主要資產為15%阿里巴巴股權與35.5%雅虎日本股權。