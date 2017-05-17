即巿股評 港股直擊 國際財經

MSCI新興市場指數年初迄今升幅高達17%，亞太區的香港恒生指數、印度NIFTY 50、菲律賓綜合指數、南韓綜合股價指數期內紛紛錄得雙位數進賬。回想去年11月特朗普當選美國總統之初，市場一度擔心其「美國優先」政策將築起貿易壁壘，或損害新興市場經濟、衝擊區內股滙，惟看現時形勢，並無出現當時所憂慮的情況。

附【圖】所見，新興市場近兩年多來出現3個階段的變化：①新興市場資金流受美國聯儲局逐步退出量化寬鬆措施(QE)、收緊貨幣政策拖累，MSCI新興市場指數由2015年4月高位1067點大跌逾35%，至2016年1月21日跌至688點見底。②聯儲局自2015年底啟動10年來首次上調聯邦基金利率行動後，加息步伐略顯拖沓，2016年再度調高利率只聞樓梯響，給予新興市場機會，至同年9月8日MSCI新興市場指數升至927點，累漲34.7%。

當時，因應美國總統大選帶來眾多不明朗因素，指數橫行了3個月。③直至高舉民粹主義的特朗普異軍突起，該指數在4個交易日內急插逾7%後，市場風險胃納突然大開，環球經濟增長憧憬令新興市場股市得以重拾升勢。按照MSCI新興市場權重分布計算的新興市場貨幣指數，走勢亦大致相若。

從技術走勢分析，MSCI新興市場指數及新興市場貨幣指數今年初已上破2011年至2015年形成的橫行區間底部，目前處於中游位置。MSCI新興市場指數能否攀升至區間頂部，端視乎美滙指數往後發展。

近日美滙指數繼本月8日後再度下試98水平，意味去年美國總統選舉後錄得的升幅幾近消失殆盡。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據，截至上周二(9日)，機構投資者所持美滙指數淨長倉由去年12月6日的5.46萬張，大減1.89萬張至3.57萬張，重返去年美國大選前水平。

美滙指數轉弱，某程度因為特朗普的言行。履行競選承諾方面，這位狂人總統廢除奧巴馬醫改的計劃一波三折，有關推行稅改、基建等刺激經濟措施始終未見具體細則，他甚至反口說聯儲局主席耶倫任期屆滿後(明年2月)未必會被踢出局，反而突然解僱聯邦調查局局長科米(James Comey)，引發朝野角力。

另外，基於近月美國經濟數據不濟，市場對聯儲局年內加息預期略為降溫，這將令美滙指數持續受壓(非急插)，有利新興市場貨幣走勢。

港股方面，恒生指數繼續窄幅上落，昨天高低位相距不足200點，收報25335點，跌35點(0.14%)。大市成交780億元。

雖然過去一星期恒指處於上衝階段，6連升累飆895點，惟上升股份比例偏低，後市存有隱憂；幸個別指標釋出回穩訊號，總算是利好消息。中線市寬(股價高於50天線比率)已連續8個交易日穩守36%水平，未見進一步走低；短線市寬(3天線高於18天線比率)亦連續4個交易日力守40%水平之上。若配合新興市場繼續吸金，這一次或可由恒指和國指等個別權重股領軍，帶領整體大市造好。

信報投資研究部

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