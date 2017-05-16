國際財經

歐洲股市中段個別發展，勒索軟件事件的困擾未除，加上市場觀望歐美等地的經濟數據，以判斷未來的投資方向。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7497點，升42點或0.58%；德國DAX指數報12799點，跌7點或0.06%；法國CAC 40指數報5399點，跌17點或0.33%；意大利富時MIB指數報21771點，升66點或0.31%。道指期貨暫報20952點，升22點。

油價延續昨日的漲勢，此前兩大產油國沙地阿拉伯與俄羅斯達成共識，石油減產協議需要延長至2018年3月，以減輕全球原油供給過剩。紐約原油期貨現時每桶報49.11美元，升0.26美元或0.53%；倫敦布蘭特期油報52.11美元，升0.29美元或0.56%。

肆虐全球的勒索軟件病毒「WannaCry」侵襲速度逐步減緩，雖未造成重大感染事件的報告，但市場憂慮對各界別造成的影響還未完全浮現，目前全球執法機構將注意力轉向揪出發布這一病毒的黑客。

歐洲方面，歐盟統計局公布，經季節調整後，歐羅區今年首季國內生產總值(GDP)按季維持增長0.5%；按年增長略放緩至1.7%，兩者增速均與5月初公布相同。投資者現關注歐洲央行(ECB)何時及如何縮減量化寬鬆措施。