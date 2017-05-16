國際財經

周一(5月15日)沙地能源部長法利赫(Khalid Al-Falih)和俄羅斯能源部長諾瓦克(Robert Novak)在「一帶一路」會議上致辭稱減產協議有必要延長至2018年第一季度。全球最大的兩個產油國就延長減產協議達成一致顯示出石油出口國組織(OPEC)對全球原油庫存水平降至5年均值的決心，推動油價大幅反彈，纽约6月原油期货盤中一度拉升逾3%，美元/加元下挫至近三周低位1.3600。

目前，伊拉克、阿爾及利亞、科威特等主要產油國均表示支持延長去年達成的減產協議，OPEC成員國及其他產油國將於本月25日開會，屆時將最終確定是否延長去年11月達成的減產協議。此次兩國提出延長減產的時間跨度超出了市場預期，大幅提高了所有參與減產國家同意延長減產的可能性，應有助於減產國家在2017年取得較高的執行率。

不過，油價反彈之路未必一帆風順，受益於頁岩油技術的不斷成熟，開採成本大幅下降，美國鑽探活動大增，美國能源企業活躍鑽機數連續第17周增加，持續12個月的鑽探活動復蘇勢頭延續，美國原油產量有望在明年升至紀錄高位。投資者應重點關注周三(5月16日)凌晨4時30分及晚上10時30分分別公布的美國API原油庫存變動以及美國EIA原油庫存變動，若數據顯示美國原油庫存有進一步增加的趨勢，料將削弱OPEC等減產國家的努力成果，並限制油價進一步反彈。

美元/加元自5月5日受阻於日線圖大型上升通道頂部1.3800一線後，滙價隨着油價大幅反彈而呈現短期調整，周一更大幅下挫逾100點至近三周低位1.3600。由於美元/加元已跌穿日線圖的小型上升通道底部1.3650支持，後市應有進一步下行空間，短期留意此輪上升浪(從1.3222至1.3792上升浪)的38.2%及50%回吐水平，即1.3575以及1.3500能否給予支持。

策略方面，我們根據5月8日策略已於1.3740沽出美元/加元(目標1.3580，止損1.3780)。我們目前將止盤下移至1.3680。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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