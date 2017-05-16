今日 16:26
國際財經
意大利統計局公布，第一季度經季節性調整後國內生產總值(GDP)初值按季增長0.2%，符合預期，並與第四季相同。
按年計，首季GDP亦增0.8%，同樣符合預期，前季增1%。
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