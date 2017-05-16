國際財經 中國財經

美國前貿易代表巴爾舍夫斯基(Charlene Barshefsky)批評，中國國家主席習近平在市場化改革方面加速開倒車，導致美國企業在中國受到區別對待。

巴爾舍夫斯基在一項活動上建議，美國總統特朗普重新磋商與中國之間的貿易關係，或通過重啟《跨太平洋伙伴關係協定》(TPP)來繞開中國。她承認，自中國加入世界貿易組織(WTO)以來，美國對華貿易逆差不斷擴大，但她更關注中國的改革停滯和「重商主義」政策問題，認為這些問題在前中國國家主席胡錦濤主政時期就已出現，而習近平上台後問題加劇。

巴爾舍夫斯基說，中國已停止推進經濟改革和開放進程。習近平正試圖讓中國經濟「中國化」，這是一種「進口替代策略」，即用中國商品和服務取代美國商品和服務。

前中國商務部副部長龍永圖則不認同中國改革已陷入停滯的說法，稱中國的中產階層隊伍正不斷壯大，對於中產階層會對規則變化做出怎樣的反應，北京的態度已經變得更加謹慎。他指出，中國仍在進行改革，但可能稍為放緩改革步伐。自中國加入世貿以來，中國經濟產值增長7倍，經濟發生根本性的變化；目前中國已有2億人跨入中產階層。

龍永圖說，美國企業在中國加入世貿後到中國開展業務，但是市場變幻無常，許多美國企業並沒有做好充分的準備。外國企業面臨來自中國本土企業的強大競爭，它們不僅過去和現在要面對這一問題，將來也一樣。