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今日 12:14 中國財經 國際財經

中印超越美國成最具吸引力可再生能源市場

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安永會計師事務所發表報告顯示，中國和印度已超越美國，成為可再生能源投資方面最具吸引力的兩個國家。

在全球40大最具吸引力的可再生能源市場年度排名中，中國和印度分別位列榜首及第二名。去年排名第一的美國，今年則下滑至第3位，因總統特朗普管治下的美國能源政策發生轉變。

中國今年宣布，到2020年將投資3630億美元資金用於開發可再生能源產能；同時，印度政府也計劃到2022年可再生能源發電裝機容量達175千兆瓦。

歐洲國家方面，德國排名第4位，法國排第8位，英國從去年的第14位上升至第10位。

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