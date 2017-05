國際財經

娛樂媒體《Hollywood Reporter》引述消息人士稱,迪士尼行政總裁艾格(Robert Iger)表示,集團遭到黑客威脅,表示已偷取該公司一部即將上映的重量級電影,要求其繳付贖金,否則會在網上公開該部電影。

迪士尼發言人拒評上述消息。

艾格是在周一出席員工會議時披露上述消息。據與會者指出,艾格稱迪士尼不可能支付贖金。他沒有提及贖金數額與電影名稱,只表示黑客要求以比特幣支付贖金。上周五,有人在網上散播勒索病毒,同樣要求中招人士支付比特幣作為贖金。

迪士尼今年夏天有兩部重量級電影即將上映,分別是《Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales》與《Cars 3》。分析員估計上述兩部電影的片房收入均可能超過5億美元,一旦真的被偷取及在網上公開,迪士尼可能損失慘重。