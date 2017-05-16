國際財經

石油出口國組織(OPEC)有望延長減產協議，油價上揚，美國股市造好，標準普爾500指數與納斯特綜合指數齊創紀錄新高。

道瓊斯工業平均指數收市升85點或0.41%，報20981；標準普爾500指數升11點或0.48%，報2402；納斯特綜合指數升28點或0.46%，報6149。

較早時，沙地阿拉伯與俄羅斯表態，支持延長減產協議，紐約油價上揚2%。CMC Markets首席市場策略師Colin Cieszynski表示，油價升勢抵消了美國紐約州5月製造業指數意外回落的衝擊，但他認為股市難有大幅扳升勢頭，標普在2400點與道指在21000點的關口前有阻力。

Tower Bridge Advisors總裁Maris Ogg認為，即使減產協議延長，油價前景仍然受到美國產量上升的壓抑，但油價對藍籌業績的潛在壓力告一段落，對股市是好事。同時，藍籌首季業績理想，勞動市場緊俏，依然是利好股市要素。

地緣局勢仍然緊張。北韓在剛過去的周末再度發射導彈。另外，美國建築商的樓市信心指數在5月上升2點，優於預期。

WannaCry勒索電腦病毒肆虐，互聯網保安類別股份造好，Symantec升3.2%，PureFunds ISE Cyber Security ETF升3.2%。

接獲收購的Patheon升33%。購入商業情報公司的穆迪，股價升1.2%。

谷歌母公司Alphabet升0.4%。