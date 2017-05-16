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今日 03:33 國際財經

北韓試射導彈 金價創近兩周新高

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朝鮮半島局勢緊張，以及中國強調會刺激基建開支，外圍金價上揚，創下近兩周新高。

紐約6月期金升2.3美元或0.2%，收市報每盎斯1230美元，是5月3日以來最高。

iiTRADER首席策略師Bill Baruch表示，北韓試射導彈，令到地緣關係再度緊張，推動金價上揚。

ICE美滙指數下滑0.3%，對金價也有支持作用。同時，國家主席習近平表示，將向一帶一路項目提供千億美元新資金，也有利金價。

7月期銀升20.1美仙或1.2%，收市報每盎斯16.603美元。

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