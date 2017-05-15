國際財經

油價上漲，緩解了逾150個國家20萬台電腦被勒索軟件病毒網絡攻擊的緊張情緒，美股保持升勢。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報20985點，升89點或0.43%；標普500指數報2403點，升12點或0.53%；納指報6152點，升30點或0.51%。

沙地和俄羅斯的石油部長在一份聯合聲明中指出，建議將目前的減產協議延長9個月，較預期將多出3個月，但這一延長減產的提議仍需石油出口國組織(OPEC)13個成員國在5月25日於維也納舉行的會議上確認，市場對此將高度關注。

目前國際油價大漲逾2%，創約兩周新高，紐約原油期貨現時每桶報49.21美元，升1.37美元或2.86%；倫敦布蘭特期油報52美元，升1.16美元或2.28%。

不過，值得留意的是，美國政治局勢存在不明朗因素，美國國會議員周日呼籲總統特朗普將他與被解僱的前美國聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)之間對話的所有錄音交出，這可能導致國會與白宮攤牌，因為民主黨人考慮聯合抵制就科米繼任人選進行的投票。

特朗普上周在社交網站中暗示，可能已經把其與科米的談話內容錄音，並警告後者對媒體放料前要三思而行，這一舉措相當不尋常。特朗普與白宮發言人拒絕證實或否認這些錄音帶是否存在。

此外，市場亦憂慮北韓局勢惡化，北韓周日在領導人金正恩監督下，成功進行中長程導彈試射，此次試射旨在證實搭載大型重裝核彈頭的能力。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7454點，升18點或0.25%；德國DAX指數報12797點，升27點或0.22%；法國CAC 40指數報5408點，升2點或0.05%；意大利富時MIB指數報21689點，升113點或0.53%。