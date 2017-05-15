國際財經

上周五(5月12日)美國公布的通脹數據表現溫和：4月消費者物價指數(CPI)按月上升0.2%，按年上升2.2%，兩者均低於市場預期；而撇除食品及能源價格的核心CPI按年上升1.9%，亦低於預期的2.0%增長。與此同時，美國4月零售銷售按月增長0.4%，增速雖創1月以來新高，但仍低於市場預期的0.6%增長。

美國經濟數據表現不及預期，令市場對於美國6月加息預期有所降溫，聯邦基金利率期貨顯示聯儲局6月加息的機會率從數據公布前的80%以上，急跌至70%附近，拖累美滙指數大幅下挫，倫敦金則一度攀升至日內高位1231.5美元。

不過，芝加哥聯儲行長埃文斯(Charles Evans)上周五表示從通脹前景來看，美國今年再加息一次或兩次都沒問題，並預計聯儲局可能會在年底前縮減資產負債表。費城聯儲行長哈克(Patrick Harker)同日表示支持未來加息兩次之後再縮表。這意味着聯儲局的多數官員對於美國的經濟及通脹前景仍感樂觀，因此美國加息及縮表的前景應會繼續壓制倫敦金走勢，金價此次的回升應只是技術反彈而不是轉勢。

儘管北韓在周日(5月14日)再度發射導彈，而且美國總統特朗普(Donald Trump)上周解僱聯邦調查局局長科米(James Comey)的風波仍在發酵，令倫敦金在今日(5月15日)部分避險買盤的支持下進一步上升至1232.8美元，但整體而言金價的上升步伐仍十分緩慢。

短期內若金價升穿短期阻力1233美元(從1295.2美元至1214.1美元的下跌浪的23.6%斐波納契回吐水平)，後市或有機會進一步反彈至下降通道頂部1240/1242美元附近，甚至挑戰1245美元(從1295.2美元至1214.1美元的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)。但若缺乏地緣政治的緊張因素推動，金價難有大幅回升，弱勢反彈後金價或會重拾跌勢，下探1210美元水平。

策略方面，短期內待倫敦金反彈至1240/1242美元區域沽出，下望1221美元，升穿1246美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd