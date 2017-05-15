國際財經

市場焦點重回關心美國的經濟狀況，加上北韓周日再次試射導彈，以及勒索軟件WannaCry肆虐全球電腦，投資者憂慮對金融市場造成擾動，投資者偏向審慎，歐洲股市繼續個別發展。

截至本港時間傍晚6時50分，英國富時100指數報7444點，升9點或0.13%；德國DAX指數報12743點，跌27點或0.21%；法國CAC 40指數報5391點，跌13點或0.25%；意大利富時MIB指數報21573點，跌2點或0.01%。道指期貨暫報20878點，升30點。

上周五出爐的數據顯示，美國4月零售銷售按月上升0.4%，增幅低於預期；消費者物價指數(CPI)報告亦令人失望，引燃對零售業和整體經濟的擔憂。外界普遍預期，聯儲局將於6月會議上加息，繼3月加息25點子後，聯儲局預計今年將再加息兩次。

未來一周，數據可能成為歐洲股市尋找方向的一個啟示，其中歐羅區將公布第一季GDP的第二次初估值，第一次初估值為按季增長0.5%，預期增幅持平於0.5%；而另一個關注焦點是4月通脹率終值，預計按年將增長1.9%，與初值相符，但歐洲央行(ECB)對此將加以密切關注，以確保其投入的資金沒有把通脹推升得太高。

值得留意的是，北韓局勢或有升級跡象，北韓周日在領導人金正恩監督下，成功進行中長程導彈試射，此次試射旨在證實搭載大型重裝核彈頭的能力。

另外，油價漲逾2%，之前沙地和俄羅斯能源部長在聯合聲明中稱，由石油出口國組織(OPEC)牽頭的減產協議，需從今年中延長至2018年3月。紐約原油期貨現時每桶報49.18美元，升1.34美元或2.8%；倫敦布蘭特期油報52.18美元，升1.34美元或2.64%。