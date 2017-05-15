國際財經

上周初法國總統大選結果出爐後，歐羅/美元短暫觸及6個月高位1.1012後出現「買傳言，賣事實」的行情反轉，連續下跌四日，一度觸及兩周低位1.0837。不過，上周五（5月12日）公布的美國銷售數據與通脹數據表現未如預期理想，拖累美匯指數急挫逾0.3%至99.16附近，歐羅/美元因而獲得動力反彈，再度升穿1.0900，最高見1.0932。

由於上周稍早公布的美國4月進口物價指數與美國4月生產者物價指數均遠勝預期，致使市場對美國4月核心消費者物價指數（CPI）抱有很高的期望，然而該數據最終公布為按年增長1.9%，創下2015年10月以來最小增幅，遜於預期的2%。另外美國4月零售銷售按月僅增長0.4%，亦遜於預期增長0.6%。數據公布後，聯邦基金利率期貨顯示美國聯儲局6月加息的概率從80%以上顯著下跌至70%附近，美滙指數因此急速回落，今日（5月15日）走勢仍然受壓。

此外，近期歐羅區經濟數據普遍表現理想，尤其是4月核心CPI按年增長1.2%，創2013年9月以來最快增速，有力提升了市場對於歐洲央行9月削減購債規模的預期，加上馬克龍(Emmanuel Macron)成功當選法國總統令歐盟分裂的風險解除，投資者對於歐羅滙價的看好情緒已悄然升溫。據截止上周二（5月9日）的芝加哥國際貨幣市場（IMM）外滙持倉數據，歐羅持倉規模為2.4萬手，自2014年來首次轉為淨多倉。儘管歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)上周三（5月10日）表示維持極度寬鬆的貨幣政策對推高中期通脹水平仍有必要，但此鴿派言論並未對歐羅匯價造成沉重打擊。

展望本周，投資者需要留意周二（5月16日）的歐羅區第一季度國內生產總值（GDP）、周三（5月17日）的歐羅區4月CPI年率終值以及周五（5月19日）歐羅區5月消費者信心指數初值的表現。另外市場還會關注5月19日歐洲央行行長德拉吉在以色列特拉維夫大學發表的講話。

技術分析方面，自4月24日以來，歐羅/美元一直在1.0840至1.1012之間波動，滙價需在短期內有效升穿1.1012方能獲得更大的上行空間。若滙價遇阻於1.0950（從1.1012至1.0837的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平）並回落跌穿1.0830，則滙價走勢將形成近似於「頭肩頂」的看跌形態。不過，歐羅升至6個月高位1.1012後的下跌調整相當輕微，而且一直企穩於9周指數移動平均線（目前處於1.0830）之上，故歐羅/美元在中短期內應可維持向上，若突破1.1012，後市或有機會上望至1.1200甚至1.1300水平。

策略方面，我們取消之前在1.0960沽出歐羅的策略，等待歐羅/美元回落至9日指數移動平均線附近的1.0900至1.0915區域買入，上望1.1050，跌穿1.0860止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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