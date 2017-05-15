國際財經

德國經濟部在月報中稱，該國經濟料將增長強勁，公共及民間消費持續強力增長，出口料溫和增長。

德國今年第一季經濟增長率為較高的0.6%，這反映在就業水平上，經濟各行業幾乎都創造了新就業。經濟部預計，未來3個月，經季節因素調整後失業人口將持續下降。

經濟部在聲明中指，德國經濟今年開局良好，未來幾個月德國經濟的向上勢頭，應會以強勁的步伐持續，所有指標都處於較高水平。

經濟部又表示，今年迄今全球經濟一直處於復甦態勢，將強於去年，數項經濟指標普遍顯示德國出口料溫和增長。