國際財經

東亞共同體研究院院長、日本前首相鳩山由紀夫表示，日本政府有意加入亞投行，美國也有可能加入，日本不能落後於美國。

鳩山由紀夫在北京出席「第五屆全球智庫峰會」時表示，目前已進入全球化時代，員工、商品、資金、訊息的跨國流動可能有點過度，使世界產生兩極分化。一方面是超級富豪的誕生，另一方面一部分人群還生活在貧困中，沒有獲得發展機會，進而導致對政府的不滿，甚至在部分國家出現非常嚴重的民族主義，恐怖主義的風險也在升高。

鳩山由紀夫表示，強烈支持區域主義帶來的益處，可以抑制過度的全球化，也可以扭住民粹主義、民族主義的勢頭。但他稱，必須與很多國家聯繫在一起，成為區域共同體。他解釋稱，全球化打破各國之間的壁壘，民族主義希望能夠重新建起阻擋全球化的藩籬，反觀區域主義則希望能夠實現和諧共存，同時保住各國的多元化。他認為，區域主義是克服混亂衝突的關鍵。

他又明確表示支持「一帶一路」倡議，稱這是最大的區域主義，計劃所希望實現的一切都有巨大的信心來支持——把亞歐大陸利用鐵路、高速公路、能源和其他的基礎設施連接起來。目的是希望促進發展中國家經濟的發展，縮小財富差距，讓整個地區的人民能夠共用繁榮，同時把亞歐大陸變成一個包容的人類命運共同體。

談及亞投行，鳩山由紀夫表示，健康的中日關係和經濟合作能夠給全球和地區帶來更大的安全感，雖然日本現在還不能夠馬上加入亞投行，但東京應該馬上會宣布其在這方面的意向，美國也有可能加入亞投行，日本在這個方面不能落後。他表示，日本可以在亞投行的治理及相關項目當中發揮重要的作用，而沖繩應該成為海上絲綢之路的關鍵一站。