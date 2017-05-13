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《華爾街日報》引述知情人士透露，任天堂計劃將旗下遊戲《塞爾達傳說》(The Legend of Zelda)推出手機版。

任天堂已發布了手機版的《Miitomo》及《超級馬里奧》(Super Mario Run)，並已宣布計劃推出手遊版《動物之森》(Animal Crossing)。

知情人士表示，《動物之森》手遊或在今年下半年發布，而《塞爾達傳說》手遊或緊跟其後。任天堂正與東京手遊公司DeNA共同開發上述手遊。

任天堂和DeNA對此均不予置評。