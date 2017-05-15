國際財經

科技資訊網站TechCrunch報道，蘋果公司收購數據供應商Lattice Data。後者專門從事機器學習與人工智能相關的數據分析。

Lattice在2015年創立，專長開發分析被稱為「黑數據」的原始檔案與影像，把它們整理為有用資料的軟件。

報道指出，有關交易在數周前完成，涉及金額約2億美元(15.6億港元)。在Lattice工作的20名工程師將轉至蘋果工作。

蘋果的回應與以往相若，表示不時會收購小型科技公司，但不會因此作出宣布，或討論收購後部署。