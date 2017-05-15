國際財經

網絡保安專家警告，周一可能出現新一輪的勒索電腦病毒攻擊。

上周五，黑客以勒索病毒攻擊全球裝有微軟Windows軟件的電腦，如果這些電腦未有及時更新防毒設計，便會被病毒影響，以致無法運作，結果全球逾150個國家的20萬部個人與機構的電腦受到波及，英國國家保健體系更被迫停止運作。

上周六，有英國研究人士設計防毒軟件，阻止病毒擴散。

不過，以色列網絡保安集團Illusive Networks行政總裁Ofer Israeli相信，黑客可能在周一發放改良型的勒索病毒，再度向全球電腦發動攻擊。