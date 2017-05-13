國際財經

加拿大央行行長波洛茲指出，次按集團Home Capital的問題是個別事件，看不到證據顯示有關問題會擴大至其他加拿大金融企業，以致波及整個體系。

他接受當地《環球郵報》訪問時表示，很明顯Home Capital事件有其獨特之處。他的說法與加拿大財長莫諾前一天言論一致。

加拿大樓市近年一直飊升，市場一直關注Home Capital爆發財政問題，可能蔓延至其他金融企業，而波洛茲與莫諾等兩個加拿大最重要財金官員，正正強調政府對事件的立場。