國際財經

美國股市上周個別發展，展望本周，美國將公布多項主要數據，反映經濟是否足以有能力應付下月加息。同時，重量級藍籌業績也會影響後市走勢。

回顧上周，道瓊斯工業平均指數跌0.5%，標準普爾500指數回落0.4%，納斯特綜合指數升0.3%。

展望本周，主要經濟數據陸續公布，可以揭示美國經濟的強度，可否承擔加息衝擊，對聯儲局(FED)下月加息有指標作用。主要數據包括紐約聯儲銀行周一公布的5月紐約州製造業指數，市場預期跌19.8，較前一月的22.0有所好轉。此外，本周公布的數據還包括建築許可、新屋動工、工業生產、上周初領失業救助人數等。

除了主要經濟數據外，藍籌業績也是市場焦點，本周公布的重量級企業有多間零售巨擘，包括沃爾瑪、Target、家得寶、Gap、TJX等。在上周Macy’s與Nordstrom等兩大零售巨擘業績欠佳下，本周的零售股業績對後市有舉足輕重作用。

其他國家經濟數據也有指標作用。中國周一公布的4月工業生產、歐羅區周二公布的首季經濟經修訂數值、英國周二公布的4月消費物價指數與零售數據，以及日本周三公布的首季經濟表現等，也是市場關注的數據。

此外，美國政治局勢也對市場有影響作用，包括總統特朗普推行稅務改革的進程，以及放寬監管的安排。