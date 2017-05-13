訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:38 國際財經

歐央行據報或7月將釋放退出寬鬆政策訊號

放大圖片

德國《明鏡》周刊網站引述消息人士指出，歐洲央行(ECB)可能從７月開始調整前瞻性指引，向外界釋放退出超寬鬆貨幣政策的明確訊號。

報導認為，歐羅區經濟下行風險基本可控，通脹水平趨向低於但接近2%的政策目標，上述表述將在下半年成為歐央行與市場溝通的基調。

同時，歐央行可能在今年秋天公布漸進式退出量化寬鬆(QE)的方案。在目前每月600億歐羅購債計劃的基礎上，以一次縮減100億歐羅或200億歐羅的節奏逐步退出QE。此外，歐央行首次加息時間預計為2018年底。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。