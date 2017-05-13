國際財經

德國《明鏡》周刊網站引述消息人士指出，歐洲央行(ECB)可能從７月開始調整前瞻性指引，向外界釋放退出超寬鬆貨幣政策的明確訊號。

報導認為，歐羅區經濟下行風險基本可控，通脹水平趨向低於但接近2%的政策目標，上述表述將在下半年成為歐央行與市場溝通的基調。

同時，歐央行可能在今年秋天公布漸進式退出量化寬鬆(QE)的方案。在目前每月600億歐羅購債計劃的基礎上，以一次縮減100億歐羅或200億歐羅的節奏逐步退出QE。此外，歐央行首次加息時間預計為2018年底。