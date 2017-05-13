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今日 07:53 國際財經

Home Capital股價急挫 加拿大股市回落

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次按集團Home Capital承認經營存不確定性，股價顯著回落，加上金融股偏軟，加拿大股市周五回落。

多倫多S&P/TSX綜合指數跌12點或0.08%，收市報15537點。累計本周，指數跌0.3%。

前一天披露經營不確定的Home Capital下挫15.5%。金融分項指數回落0.5%，美國債息下滑與較預期差的美國通脹數據對該類股份影響大。

零售巨擘Hudson Bay業績欠佳，股價跌4.6%。

金屬價格上升，原材料類逆市升1%。

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