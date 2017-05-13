國際財經

市場缺乏指導消息，投資者繼續憂慮美國總統特朗普革令聯邦調查局(FBI)局長的風波擴大，華爾街股市周五個別發展。

道瓊斯工業平均指數跌22點或0.11%，收市報20896。標準普爾500指數跌3點或0.15%，收市報2390。納斯特綜合指數升5點，收市報6121。

整周計，道指跌0.5%，標普500指數回落0.4%，納指升0.3%。

較早時，美國公布4月零售銷貨值與消費物價指數，兩者保持上升，但幅度低於經濟師預測，令到美國經濟前景存在隱憂。

Prudential Financial首席策略師Quincy Krosby指出，市場憧憬數據強勁，進一步確定聯儲局(FED)加息傾向。因此，消息對美國股市缺乏利好刺激。同時，特朗普革除FBI局長科米的政治風暴，增添市場不確定性。

三大指數挨近歷史高位，但缺乏指標。標普已經連續13天的波幅少於0.5%，是1995年9月來最長。VIX跌1.7%至10.42，只是長期平均水平的一半。

Cognios Capital投資總監Jonathan Angrist指出，市況極不尋常，投資者面對太多不確定因素，例如利率變化、企業業績等，也捉摸不到VIX低迷的背後含義，令到指數升跌幅度受限。

個別股份方面，德銀降低通用電氣評級，後者跌2.1%。業績欠佳的J. C. Penney下挫14%。