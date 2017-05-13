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國際財經
英國富時100指數收報7435，升0.66%或48點。
德國DAX指數收報12770，升0.47%或59點。
法國CAC 40指數收報5405，升0.41%或22點。
瑞聲遭狙擊瀉10% 大行齊聲援
今日信報
李嘉誠：回購值得考慮 冀派息一路加
葛咸城出蝙蝠俠 單挑iPhone產業鏈
習廣思
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今日信報
重磅藍籌輪住上 乘勢炒轉港交所
新世界近上限40億奪長沙灣商地
《紐時》數碼訂戶飆六成 首季扭虧
StartupBeat
How to build a portfolio with market leaders
Eric Lui｜ EJ Insight
歐羅區陰霾消退 避險資金流出
李庭豐
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財富管理
【盤房來料】瑞聲季度績佳作反擊
即巿股評 ｜ 昨日 13:26
金管局收緊銀行對發展商借貸
香港財經 ｜ 昨日 16:51
本港首季GDP升4.3% 近6年高
香港財經 ｜ 昨日 17:11
港股午後挑戰上午高 內銀A股掃上
港股直擊 ｜ 昨日 13:41
瑞聲業績符預期 麥格理維持看67元
香港財經 ｜ 昨日 16:41
杜嘉祺:有信心黃經輝接任後友邦可維持增長
港股直擊 ｜ 昨日 13:28
【新股追蹤】富銀融資租賃配售部分超購2倍
香港財經 ｜ 昨日 18:05
瑞聲遭狙擊 莫祖權:不了解原因
港股直擊 ｜ 昨日 17:26
墨西哥警告特朗普:離開美國還有中國
國際財經 ｜ 昨日 16:41
觀望美消費數據 歐股中段造好
國際財經 ｜ 昨日 18:49
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