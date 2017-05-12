國際財經

美國4月零售銷售升幅低於預期，加上美國聯邦調查局局長科米(James Comey)突遭解僱事件持續發酵，打擊投資氣氛，即使美國5月密歇根大學消費者信心指數初值出乎意料上升，但未能支持美股向好，道指續下跌。

截至本港時間晚上約11時10分，道指報20890點，跌29點或0.14%；標普500指數報2389點，跌4點或0.2%；納指報6115點，跌不足1點或0.02%。

美國4月零售銷售按月增長0.4%，升幅低於預期，但較3月加快。上月零售銷售按年亦升4.5%，汽車及一系列商品零售銷售都有增長，反映經濟重拾增長動力。

相反，美國5月密歇根大學消費者信心指數初值升至97.7，市場原先估計指數維持於4月終值的97；現況指數初值一如預期維持於112.7，預期指數初值則升至88.1。

另外，總統特朗普就科米突遭解僱事件，接受美國全國廣播公司專訪時承認，曾三度向對方打探，在俄羅斯被指干預美國大選的事件中，自己是否被調查對象。但特朗普強調，並非向科米施壓，要他放棄調查。

油價回軟，紐約原油期貨現時每桶報47.51美元，跌0.32美元或0.67%；倫敦布蘭特期油報50.49美元，跌0.28美元或0.55%。

歐洲股市向上，英國富時100指數報7415點，升29點或0.39%；德國DAX指數報12737點，升25點或0.2%；法國CAC 40指數報5388點，升5點或0.1%；意大利富時MIB指數報21505點，升22點或0.11%。