國際財經

周四(5月11日)美國公布的上周首次申領失業救濟人數意外減少至四周低點23.6萬，低於預期24.5萬，而美國4月生產物價指數(PPI)按月上升0.5%，按年上升2.5%，兩者均高於市場預期。

儘管美國的經濟數據表現良好，而且紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)亦表示支持聯儲局今年晚些時候或明年開始縮減資產負債表，但倫敦金短暫下跌至1219.9美元後掉頭回升，一度升至日內高位1227.2美元。倫敦金在周四終於錄得小幅回升。

技術走勢方面，倫敦金自5月9日跌至近8周低位1214.1美元後呈現築底跡象，昨日升穿關鍵阻力1225美元，亦有利於進一步展開技術反彈。事實上，今日(5月12日)倫敦金進一步延續升勢至1229.6美元，短期內甚有機會進一步上探1232美元及1235美元阻力。

但今晚20:30將會公布美國4月消費者物價指數(CPI)及4月零售銷售等重要數據。由於本周公布的美國進口物價指數及生產物價指數等數據均顯示美國通脹壓力有上升跡象，今晚的CPI數據應會表現同等趨勢。若4月零售銷售數據符合預期增長0.6%，美滙指數或有機會向上衝擊100關口。屆時倫敦金或會再度受壓回落。

鑒於美國聯儲局在6月中旬的議息會議上有九成機會加息四分之一厘，倫敦金在未來一個月的趨勢應會維持向下，故我們會維持逢高沽空的策略。短期內待倫敦金反彈至1235/1236美元區域沽出，下望1221美元，升穿1240美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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