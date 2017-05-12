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今日 18:49 國際財經

觀望美消費數據 歐股中段造好

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七國集團(G7)財長在意大利召開會議，美國今日稍後將公布4月消費者物價指數(CPI)及零售銷售數據，油價先升後跌，歐洲股市中段造好。

截至本港時間下午6時42分，英國富時100指數報7393點，升7點或0.1%；德國DAX指數報12728點，升17點或0.14%；意大利富時MIB指數報21600點，升118點或0.55%；法國CAC 40指數報5383點，升不足1點或0.01%。

歐羅區3月工業生產連續第二個月小幅下降，主要是受累於能源生產的急劇下滑。歐盟統計局稱，歐羅區3月工業生產按月下降0.1%，但較去年同期增長1.9%，按月和按年增幅均低於市場預估，估值分別為增長0.3%和2.3%。不過，分析員認為，工業生產的意外下滑，預料不會改變歐羅區經濟年初增長的展望。

美國財長努欽在G7財長會議上表示，對特朗普政府的貿易政策感到激動。而在中美兩國落實經濟合作計劃後，他對在貿易問題上的進展感到非常高興。

另外，芝加哥聯儲行長埃文斯(Charles Evans)及費城聯儲行長哈克(Patrick Harker)將於今晚及明日凌晨發表講話，預料這兩位聯儲局官員將就美國經濟前景及息口走向表達意見。

道指期貨暫報20832點，跌38點。

國際油價走勢反覆，紐約原油期貨現時每桶報47.75美元，跌0.08美元或0.17%；倫敦布蘭特期油報50.71美元，跌0.06美元或0.12%。

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