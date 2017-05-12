國際財經

周二(5月9日)公布的澳洲3月季調後零售銷售按月下跌0.1%，差於市場預期增長0.3%，數據公布後澳元/美元一度跌至近4個月以來低位0.7328。事實上，自澳洲儲備銀行在5月2日的議息會議上連續第九個月維持利率於歷史最低水平1.5%不變以來，澳元/美元已大幅下跌逾2%，因國際大宗商品價格下挫對商品貨幣造成壓力。

其中澳元/美元弱勢表現很大程度上受累於鐵礦石價格的下跌。尤為明顯的是2月底以來，鐵礦石價格大幅下跌，加劇了市場對中國經濟增長前景的憂慮。隨著市場焦點重新轉向美國聯儲局年內加息預期及縮減資產負債表進程，澳元/美元料將持續受到澳洲與美國兩國貨幣利率差異縮窄的影響而下跌。

另外，美國堪薩斯聯儲研究人員在報告中表示，若美國聯儲局4.5萬億美元的資產負債表在兩年內削減6750億美元，將相當於上調聯邦基金利率25個基點。市場認為縮表與加息均為緊縮性政策，二者具有一定的互補性，但前者可能是更為嚴厲的緊縮政策。加之此前聖路易斯聯儲總裁布拉德(James Bullard)、波士頓聯儲總裁羅森格倫(Eric Rosengren)、三藩市聯儲總裁威廉斯(John Williams)均表示內年展開縮減資產負債表是合理的，受此預期影響，美滙指數有望收復100.00關口。

目前澳元/美元已從周二觸及的4個月低位0.7328企穩反彈近70點，滙價在小時圖似乎形成雙底轉勢型態。若短期內滙價能有效突破頸線阻力0.7400，後市或有望進一步反彈至0.7450/0.7460區域。但只要澳元/美元的反彈受制於日線圖的下降通道頂部阻力0.7500之下，後市仍將維持中期下跌趨勢。投資者應關注今晚美國4月未季調消費者物價指數(CPI)、美國4月零售銷售等重要經濟數據，若數據表現良好，推動美滙指數向100.00關口衝擊，澳元/美元應可繼續輾轉向下測試0.7300支持。

策略方面，若澳元/美元反彈至0.7450至0.7460區域，我們將沽出澳元，下望0.7360，升穿0.7500止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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