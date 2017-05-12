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今日 12:15 國際財經

現代起亞擬南韓召回24萬輛汽車

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南韓現代汽車(Hyundai)和起亞汽車(Kia)稱，將在南韓召回24萬輛汽車。

南韓國土交通部早前因舉報者披露的安全缺陷問題，而發布首項強制召回令，要求檢方調查現代汽車和起亞汽車有否掩蓋5項安全缺陷。這是國土交通部首次要求該兩家車企強制召回車輛，但後者早前曾拒絕自願召回令，稱相關缺陷並不危害駕駛安全。

不過，兩車企今日發布公告接受該行政命令，稱沒有因上述問題引發傷害或事故的報告，而安全問題一直是其頭等大事，願意遵守全球監管機構和嚴格的內部程序，做出召回決定或採取其他客戶保護舉措。

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