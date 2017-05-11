國際財經

法國娛樂巨擘Vivendi提出收購廣告集團Havas，涉及金額為23.6億歐羅(199.7億港元)。

根據建議，每股收購價為9.25歐羅，較Havas前一天收市價有8.8%溢價。Vivendi將向Vincent Bolloré購入其持有的60%Havas股份，Bolloré也持有Vivendi的20%股權。

分析員指出，Vivendi舉動可以增強旗下分支連繫，例如環球唱片(Universal Music)與StudioCanal，及Havas的創作與媒體業務的關係。