國際財經

美國總統特朗普的女婿庫什納(Jared Kushner)的家族企業Kushner Cos發言人表示，該公司不會有僱員出席周六在深圳舉行的美國物業項目介紹會。

Kushner Cos正為美國新澤西州價值1.5億美元項目在中國招攬投資者。庫什納的姊妹Nicole Meyer日前推廣項目時，曾經提及項目有助投資者取得美國移民身分，以及庫什納是白宮高級顧問，並展示特朗普的照片。

事件引發爭議。Kushner Cos為事件致歉，指出不是想藉此吸引中國投資者垂青。