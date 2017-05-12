國際財經

零售巨擘業績欠佳，股價顯著下滑，以及Snap的急挫，拖累華爾街股市周四低收。市場也關注美國總統特朗普的政策，可能因為革除聯邦調查局(FBI)前局長事宜，進一步受到延誤。

道瓊斯工業平均指數最多跌145點，收市走低23點或0.11%，報20919，是連續第三天下滑。標準普爾500指數回落5點或0.22%，收市報2394。納斯特綜合指數跌13點或0.22%，收市報6115。

較早時，美國公布的上周初領失業救助人數減少2000個至23.6萬個，再度創下1988年以來最低。另美國4月生產價格指數升0.5%，高於市場預期的0.2%。零售巨擘梅西(Macy’s)業績較預期差，股價跌17%。另兩間零售商、Kohl’s與Nordstrom分別回落7.8%與7.6%。

標普11個主要分項內，8個下跌，非必須消費品類最差；零售股疲態畢露，SPDR S&P零售ETF跌2.7%。油價上升，支持能源股造好。閱後即焚軟件Snapchat母公司Snap前一天公布業績令人失望，股價急挫逾21%。

Themis Trading董事總經理Mark Kepner表示，企業業績與經濟數據以往表現良好，支持股市上揚。但隨着藍籌業績快將結束，市況預期會反覆，直至聯儲局公布6月議息決定為止。他指出，VIX上揚，反映股市近期有可能向下調整。

特朗普開除FBI前局長的消息引發市場關注。Wedbush Securities總監Ian Winer指出，投資者正評估有關影響，入市態度審慎。

此前，紐約聯儲銀行總裁達德利表示，貿易保護主義可能損害美國經濟。

前一天公布業績的晶片商Nvidia，股價升4.3%，創下紀錄新高的126.5美元。