訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:49 國際財經

大摩:美國陷入經濟衰退可能性降至25%

放大圖片

摩根士丹利(大摩)經濟師Ellen Zentner指出，美國經濟未來數年陷入衰退的可能性是25%，較前一次估計的30%有所下降。去年7月，她曾經估計，美國出現衰退的可能性是40%。

該間投資銀行是根據一個數學模型作出上述可能性預測。根據有關計算，未來半年出現衰退的可能性相當低。

不過，大摩認為，有些因素令人關注，包括失業率已接近中性水平，商業擴張周期接近尾聲；但商界投資回升，以及美國政府提出的稅務改革與放寬監管政綱，均紓緩了衰退出現的可能。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。