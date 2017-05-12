國際財經

摩根士丹利(大摩)經濟師Ellen Zentner指出，美國經濟未來數年陷入衰退的可能性是25%，較前一次估計的30%有所下降。去年7月，她曾經估計，美國出現衰退的可能性是40%。

該間投資銀行是根據一個數學模型作出上述可能性預測。根據有關計算，未來半年出現衰退的可能性相當低。

不過，大摩認為，有些因素令人關注，包括失業率已接近中性水平，商業擴張周期接近尾聲；但商界投資回升，以及美國政府提出的稅務改革與放寬監管政綱，均紓緩了衰退出現的可能。