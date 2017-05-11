國際財經

美國勞工部公布，截至5月6日止當周，美國初領失業救濟金人數為23.6萬人，按周減少2000人，市場原本預期增至24.5萬人，為連續第二周減少。

至於美國初領失業救濟金人數已連續第114個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周初領失業救濟金人數4周均值為24.35萬人，按周增加500人。

另外，截至4月29日止當周，美國續領失業金人數為191.8萬人，按周減少6.1萬人，市場原本預期增至198萬人，並創約28年半新低。